Stand: 30.03.2021 17:00 Uhr Ausflügler sollen Dümmer über Ostern meiden

Wegen hoher Corona-Infektionszahlen warnen die Landkreise Diepholz und Vechta vor einem Besuch des Dümmers. Man betrachte die derzeitige Lage mit Sorge, heißt es. Deshalb sei auch das Parkangebot am See eingeschränkt worden. Auch die Tourist-Info Dümmer und die Gemeinde Lemförde appellieren, den Dümmer insbesondere an den Osterfeiertagen möglichst zu meiden, damit sich nicht weitere Menschen anstecken. Wer den See dennoch besuche, solle auf jeden Fall die Abstandsregeln beachten und am besten auch eine Maske tragen, heißt es in dem Appell. Gleichzeitig verweist die Tourist-Info auf alternative Angebote wie Fahrradtouren in der Region.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 31.03.2021 | 07:30 Uhr