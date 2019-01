Stand: 02.01.2019 09:16 Uhr

Aus für Hebammenzentrale Osnabrück

Werdende Mütter in Stadt und Landkreis Osnabrück müssen seit Jahresbeginn auf das Angebot der Hebammenzentrale verzichten. Die Hebammen haben ihre kostenlose Vermittlungsarbeit eingestellt und den Verein aufgelöst, berichtet NDR 1 Niedersachsen. Rund 18 Jahre lang hat der Verein ehrenamtlich Frauen dabei geholfen, eine Hebamme zu finden, die sie zum Beispiel in der Zeit des Wochenbetts betreut. Angesichts der Hebammenknappheit werde diese Vermittlungsarbeit auch immer wichtiger, sagt Siglinde Schoor vom Vorstand der Hebammenzentrale. Doch es finden sich eben auch immer weniger Hebammen, die Zeit finden für dieses Engagement. Der Verein wünscht sich deshalb, dass das Angebot von einem kommunalen Träger weitergeführt wird.

Videos 01:09 Hallo Niedersachsen Es fehlen Hebammen - und es wird nicht besser Hallo Niedersachsen In Niedersachsen fehlen Hebammen: Mehr gehen in Rente als ausgebildet werden. "Wir dürfen junge Familien nicht im Regen stehen lassen", sagt die FDP-Landtagsabgeordnete Schütz. Video (01:09 min)

Etwa ein Viertel der Hebammen geht bald in Rente

Im ganzen Land werden Hebammen händeringend gesucht. Im Helios Klinikum Gifhorn musste vor Weihnachten der Kreißsaal für fünf Tage geschlossen werden. Und im Krankenhaus Wittmund schließt die Geburtenstation zum Jahreswechsel endgültig, ebenso im Pius-Hospital Oldenburg. Die Zahl der Geburtskliniken hat sich von 107 im Jahr 2003 auf aktuell 73 verringert. Dennoch heißt es vonseiten der Niedersächsischen Krankenhausgesellschaft (NKG), dass die Versorgung von werdenden Müttern in den Krankenhäusern gesichert sei. Allerdings müssten weitere Wege zurückgelegt werden. Der Landeshebammenverband prophezeit jedoch, dass sich der Personalmangel noch weiter zuspitzen wird. Denn in den kommenden acht Jahren gingen etwa ein Viertel der etwa 2.300 Hebammen in Niedersachsen in Rente.

Mehr Hebammen in Ausbildung

Zumindest gab es eine Steigerung bei den Ausbildungszahlen: Nach Angaben des Kultusministeriums wurden Ende 2017 landesweit 253 Hebammen an zehn Schulen ausgebildet - 50 mehr als 2016. Die Landesregierung hat zudem angekündigt, mehr Studienplätze für angehende Geburtshelferinnen schaffen zu wollen. Die Hochschule Osnabrück etwa bietet bereits einen Bachelorstudiengang mit 45 Anfängerplätzen an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 02.01.2019 | 07:30 Uhr