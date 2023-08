Stand: 07.08.2023 10:15 Uhr Aufräumen für den guten Zweck nach dem Reggae Jam Festival

Nach dem Abschluss des Reggae Jam Festivals in Bersenbrück (Landkreis Osnabrück) rücken heute Ehrenamtliche zum Aufräumen an. Das Ganze ist eine Hilfsaktion für Obdachlose. Denn nach einem Festival lassen einige Gäste Schlafsäcke, Isomatten und Zelte zurück. Die Sachen sind zwar oft schmutzig, aber nicht unbedingt defekt. Deshalb ruft der Caritasverband heute zum "Festival Clean Up For Good" auf. Angemeldet haben sich bislang 15 Freiwillige, so Organisatorin Jennifer Schotter. Ausgestattet mit Gummistiefeln, Regenponcho und Handschuhen gehen sie am Montagmittag über das Festivalgelände und sammeln die zurückgelassenen Sachen ein. Die werden dann gereinigt und an die Wohnungslosenhilfe gespendet. Wer spontan noch unterstützen will, kann am Montagmittag zum Hemke Stadion des TuS Bersenbrück kommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 07.08.2023 | 06:30 Uhr