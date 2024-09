Stand: 23.09.2024 13:10 Uhr Aufklären gegen Hass: Kino zeigt "Schindlers Liste" kostenlos

In einem Kino in Osnabrück wird der Film "Schindlers Liste" vier Monate lang kostenlos gezeigt. Die Betreiber Anja und Meinolf Thies wollen es allen Schülerinnen und Schülern in der Stadt ermöglichen, den Film zu sehen, teilten sie mit. Demnach zeigt das Kino "Hall of Fame" den Film "Schindlers Liste" an mehreren Vormittagen, ohne Eintritt dafür zu verlangen. Die Aktion beginnt Anfang Januar und dauert bis Anfang April 2025. Laut Betreiber können sich Schulen ab sofort bis zum 29. November anmelden. Einen Snack-Verkauf soll es zu den Vorstellungen nicht geben. Es gehe nicht ums Geldverdienen, so die Betreiber. Vielmehr sollten junge Menschen durch den Film ein größeres Verständnis dafür entwickeln, wie erbarmungslos die Folgen von Hass sein können und wie sehr Empathie, Toleranz und Menschlichkeit zählen. "Schindlers Liste" erzählt die wahre Geschichte des Fabrikanten Oskar Schindler, der während des Holocausts mehr als 1.100 Juden das Leben rettete.

Weitere Informationen 15 Min Die stille Helferin Am 22. Oktober 1907 wird Emilie Schindler geboren. Zusammen mit ihrem Mann Oskar rettet sie mehr als 1.300 Juden vor dem Holocaust. (19.10.2017) 15 Min

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 20.09.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Osnabrück Zweiter Weltkrieg