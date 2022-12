Stand: 23.12.2022 12:43 Uhr Auf der Flucht: Jugendliche verunglücken in Hasbergen

Zwei Jugendliche sind in der Nacht zu Freitag auf der Flucht vor der Polizei in Hasbergen (Landkreis Osnabrück) verunglückt. Ihr Wagen kam ins Schleudern und landete auf dem Dach. Die 15 und 17 Jahre alten Cousins konnten sich selbst aus dem Fahrzeugwrack befreien. Sie wurden nach Polizeiangaben leicht verletzt. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der 15-Jährige am Steuer saß. Das Auto war den Beamten aufgefallen, weil der Fahrer mal links, mal rechts blinkte und dann doch geradeaus fuhr. Als die Polizisten die Fahrzeuginsassen kontrollieren wollten, rasten sie mit hoher Geschwindigkeit davon. Sie einzuholen gelang der Polizei trotz Blaulicht nicht. Später entdeckten die Beamten das auf dem Dach liegende Auto. Die Jugendlichen hätten weder Alkohol getrunken noch Drogen genommen, sagte ein Polizeisprecher. Ihr stark beschädigter Wagen wurde beschlagnahmt. Einen Führerschein hat keiner von beiden.

VIDEO: Hasbergen: Jugendliche flüchten vor Polizei und bauen Unfall (1 Min)

