Stand: 12.03.2024 07:38 Uhr Auch Flughafen Münster/Osnabrück vom Warnstreik betroffen

Der Warnstreik der Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter bei der Lufthansa hat auch Auswirkungen auf den den Flughafen Münster/Osnabrück (FMO). Nach Angaben eines Sprechers fallen wegen des Warnstreiks am Dienstag alle drei geplanten Verbindungen von und nach Frankfurt aus. Am Mittwoch seien dann die vier Flüge von und nach München betroffen, so der Sprecher. Reisenden empfiehlt er, an den beiden Tagen das jeweils andere Drehkreuz zu nutzen: Das heißt, wenn möglich sollten die Betroffenen am Dienstag über München und am Mittwoch über Frankfurt fliegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 12.03.2024 | 06:30 Uhr