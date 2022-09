Atomtransport aus Russland? Gegner planen Demo in Lingen Stand: 11.09.2022 13:42 Uhr Atomkraftgegnerinnen und -gegner wollen ab Montagmorgen an der Brennelementefabrik in Lingen (Landkreis Emsland) demonstrieren. Grund ist die Ankunft eines russischen Atomschiffs in Rotterdam.

Die "Mikhail Dudin" läuft laut der Marine-Website Vesselfinder am Sonntagabend im Hafen der niederländischen Stadt ein. Das teilten vier Bündnisse gemeinsam mit: Das Bündnis AgiEL (Atomkraftgegner_innen im Emsland), das Aktionsbündnis Münsterland gegen Atomanlagen, Ecodefense Russland sowie das Documentation and Research Centre on Nuclear Energy aus Amsterdam. Umweltorganisationen aus den Niederlanden, Deutschland und Russland befürchten demnach, dass sich angereichertes Uran für die Fabrik in Lingen an Bord befindet. In Erwartung der Lieferung wollen sich Aktivistinnen und Aktivisten daher am Montag ab 6 Uhr zu einer "Dauermahnwache" dort versammeln.

Aktivisten fordern Rückkehr des Schiffs nach Russland

Sowohl das Bundesumweltministerium als auch das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) hätten trotz des Kriegs gegen die Ukraine neue Uran-Transporte aus Russland bestätigt. Uran-Geschäfte mit Russland müssten sofort gestoppt werden, hieß es. Für die Mahnwache habe auch Vladimir Slivyak, Träger des Alternativen Nobelpreises, sein Kommen zugesagt. Er ist Mitbegründer der russischen Umweltschutzorganisation Ecodefense. Die Bündnisse fordern eigenen Angaben zufolge, dass das russische Schiff nicht entladen, sondern umgehend zurückgeschickt wird.

