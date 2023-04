Stand: 11.04.2023 07:22 Uhr Atomkraft-Gegner feiern mit Konfetti-Kanonen in Lingen

Atomkraft-Gegner haben in der Nacht zu Dienstag am AKW Emsland in Lingen friedlich demonstriert und gefeiert. Sie projizierten eine große Anti-Atomkraft-Sonne auf den Kühlturm des Atomkraftwerks. Außerdem zündeten sie Konfetti-Kanonen. Das für Samstag geplante Abschalten des AKW sei ein großer Erfolg nach 50 Jahren Protest, so die Aktivisten der Anti-Atomkraft-Bewegung. Die rote Anti-Atom-Sonne auf gelbem Grund gilt als ihr weltweites Symbol.

