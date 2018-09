Stand: 27.09.2018 19:00 Uhr

Atemholen - aber Kampf gegen Moorbrand geht weiter

Zeit zum Durchatmen im Emsland: Der Landrat des Landkreises hat am Donnerstag nach knapp einer Woche den Katastrophenfall für die Region aufgehoben. "Mit Blick auf das aktuelle Brandgeschehen und den Löscheinsatz auf dem Gelände der Bundeswehr können wir derzeit ein Evakuierungsszenario für unsere emsländischen Gemeinden ausschließen", sagte Reinhard Winter (CDU). Er hatte den Katastrophenfall am vergangenen Freitag ausgerufen. " Anfang September war nach Schießübungen ein Feuer im Moor bei Meppen ausgebrochen.

Immer weniger Glutnester

Die Löscharbeiten zeigen offenbar nun Wirkung - auch die nasse Witterung der jüngsten Tage kam den Einsatzkräften wohl zugute. Wärmebildaufnahmen der Bundeswehr zeigen immer weniger Glutnester im Osten der betroffenen Fläche. Bohrtrupps haben gemessen, dass der Brand an den Einsatzstellen nur rund 20 Zentimeter in den Torfboden vorgedrungen ist. An bereits gelöschten Stellen seien keine erneuten Brände entstanden, sagte der Referatsleiter im Innenministerium, Alexander Götz, dem Innenausschuss des Landtags.

Erneut Schlauch sabotiert

Die Löscharbeiten auf dem Gelände sind allerdings offenbar erneut sabotiert worden. "Es ist wieder ein Feuerwehrschlauch beschädigt worden", sagte Bundeswehr-Brandchef Andreas Sagurna heute. Es sei ein Schlauch direkt an der Kupplung eingeschlitzt worden. Über mögliche Täter wolle er nicht spekulieren. "Ich finde es nur unfair gegenüber den Helfern." Bereits in der Nacht zu gestern hatte es einen möglichen Sabotage-Fall gegeben, der von den Feldjägern geprüft wird.

Videos 00:52 Moorbrand: Meyer hält Messwerte für unbrauchbar Ob die starke Rauchentwicklung des Moorbrands gesundheitliche Schäden verursachen konnte, wird geprüft. Die dafür gemessenen Werte wurden zu spät erfasst, sagt Christian Meyer (Grüne). Video (00:52 min)

Messwerte veröffentlicht - Kritik der Grünen

Unterdessen hat der Landkreis die Daten aus den Luftmessungen veröffentlicht. Nach Angaben des niedersächsischen Innenministeriums habe in keinem Fall eine Überschreitung der Grenzwerte vorgelegen. Kritik an den Messungen kam von den Grünen. "Ich bin entsetzt", sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende, Christian Meyer. "Es gab eine riesige Rauchentwicklung und man hat die ersten zwei Wochen überhaupt nicht gemessen." Unter anderem werden bei einem Moorbrand CO2 und Stickstoffdioxid freigesetzt.

Zivile Helfer können bald nach Hause

Ein Ende des Moorbrand-Einsatzes ist zwar immer noch nicht abzusehen, doch für die zahlreichen zivilen Helfer könnte die harte Arbeit bald vorüber sein: Bis Ende kommender Woche wolle die Bundeswehr den Einsatz wieder vollständig selbst übernehmen, sagte ein Sprecher. Von den aktuell gut 1.500 Kräften sind mehr als 1.000 zivile, etwa von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk, im Brandgebiet im Einsatz.

Videos 00:18 Wie breitet sich ein Moorbrand aus? Das Moor brennt zunächst nur an der Oberfläche, dann dringt der Brand in tiefere Torfschichten ein und schwelt dort weiter, manchmal wochenlang. Löschen ist hier kaum möglich. Video (00:18 min)

Ermittlungen könnten Monate dauern

Der Brand könnte strafrechtliche Konsequenzen für Verantwortliche haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt seit vergangener Woche wegen des Verdachts auf vorsätzliche Brandstiftung. Am vergangenen Freitag durchsuchten Polizei und Staatsanwaltschaft die Wehrtechnische Dienststelle (WTD) 91. Dabei stellten sie Datenträger, Protokolle und weitere Unterlagen sicher. Weil es sich um gravierende Vorwürfe handele, "wollen wir das in Ruhe ausermitteln", sagt Oberstaatsanwalt Alexander Retemeyer am Mittwoch NDR.de. Er geht von mehreren Wochen oder sogar Monaten aus, bis genauere Erkenntnisse vorliegen.

Rakete von Airbus Helicopters abgefeuert

Der Brand war nicht von der Bundeswehr selbst, sondern bei einer Schießerprobung mit einem Hubschrauber des Unternehmens Airbus Helicopters ausgelöst worden. Ein Sprecher des Unternehmens bestätigte einen entsprechenden Bericht des Militär-Blogs "Augengeradeaus". Der Flug sei im Rahmen eines Bundeswehr-Auftrags durchgeführt worden, hieß es weiter. Die Bundesregierung verteidigte das Vorgehen am Mittwoch: Die Rüstungsindustrie sei bei den Versuchen eingebunden gewesen, da sie das militärische Gerät "entsprechend den Übungsergebnissen anpassen muss, weil wir Gerät wie Munition in Einsätzen der Bundeswehr im Ausland verwenden", sagte Verteidigungs-Staatssekretär Thomas Silberhorn (CSU).

