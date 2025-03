"Asuka III": Rückwärts von der Meyer Werft Richtung Nordsee Stand: 02.03.2025 14:13 Uhr Die Meyer Werft hat heute Morgen bei dichtem Nebel die Überführung des neuen Kreuzfahrtschiffs "Asuka III" gestartet. Am Sonntagnachmittag erreichte der Luxusliner das Emssperrwerk bei Gandersum.

Die "Asuka III" wird von Schleppern rückwärts über die Ems bis ins niederländische Eemshaven gebracht. Diese Art der Überführung habe sich aufgrund einer besseren Manövrierfähigkeit bewährt, teilte die Werft mit. Die Überführung funktioniere gut, sagte ein Werftsprecher auf Anfrage. "Es ist etwas früher losgegangen, weil es das Wetter hergab." Am Montagabend oder Dienstagmorgen soll die "Asuka III" schließlich in den Niederlanden ankommen.

Luxusliner ist schon am Emssperrwerk vorbei

Am frühen Morgen hatten sich zahlreiche Schaulustige trotz dichten Nebels, Dunkelheit und Temperaturen um den Gefrierpunkt an der Dockschleuse des Werfthafens und entlang der Emsdeiche versammelt, um das Kreuzfahrtschiff zu sehen. Nachdem die "Asuka III" das Emssperrwerk und später Emden passierte, sollte das Kreuzfahrtschiff auf der Nordsee eine kurze Einstellungsfahrt unternehmen und dann spätestens am Dienstagmorgen in Eemshaven ankommen.

Kreuzfahrtschiff für japanische Reederei

Das für die japanische Reederei NYK Cruises gebaute Schiff hat einen Spa-Bereich mit japanischem Freiluftbad. Das 230 Meter lange und knapp 30 Meter breite Schiff bietet Platz für rund 740 Passagiere - weit weniger als die amerikanischen Kreuzfahrt-Riesen haben. Die Ablieferung ist für dieses Frühjahr geplant.

Meyer Werft: Bund und Land halten 80 Prozent der Anteile

Die Meyer Werft gilt mittlerweile als teilverstaatlicht - Ende vergangenen Jahres haben der Bund und das Land Niedersachsen jeweils 40 Prozent der Anteile erworben. Der Einstieg soll befristet sein: Geplant ist, dass sich der finanziell schwer angeschlagene Kreuzfahrtschiffsbauer bis 2028 stabilisiert.

