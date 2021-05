Stand: 06.05.2021 17:23 Uhr Arztpraxis startet große Impf-Aktion in Osnabrück

Eine Osnabrücker Arztpraxis startet am Freitag im Stadtteil Schinkel eine große Impf-Aktion. An vier Tagen bieten die Mediziner 3.000 Impftermine an: Menschen, die 60 Jahre oder älter sind, können sich über eine Internetseite für die Aktion anmelden. Verimpft wird der Wirkstoff von AstraZeneca. Termine soll es von Freitag bis Sonntag in der Gesamtschule Schinkel in Osnabrück geben. An Himmelfahrt in der kommenden Woche ist ein weiterer Aktionstag in Bersenbrück geplant. Das Angebot richtet sich nach Angaben der Organisatoren allerdings nicht nur an Menschen aus Stadt und Landkreis Osnabrück. Auch andere Impfwillige können sich anmelden.

