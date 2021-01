Stand: 11.01.2021 09:29 Uhr Artland: Hochwasserschutz an der Hase nimmt Form an

Nach knapp fünf Jahren Bauzeit sind die Arbeiten zum Hochwasserschutz in der Samtgemeinde Artland fast abgeschlossen. Insgesamt investiert das Land Niedersachsen rund zwölf Millionen Euro in das Vorhaben. Auf einer Länge von rund sechseinhalb Kilometern wurden an der Gehobenen Hase bei Quakenbrück und Badbergen Deiche und Dämme saniert. Laut dem Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) sollen die letzten Restarbeiten im Frühjahr fertig sein.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 11.01.2021 | 09:30 Uhr