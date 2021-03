Stand: 22.03.2021 10:42 Uhr Arbeitsunfall in Lingen - Mann schwebt in Lebensgefahr

Ein 53-jähriger Mann schwebt nach einem Arbeitsunfall in Lingen (Landkreis Emsland) in Lebensgefahr. Der Mann war am Sonntagmorgen auf dem Firmengelände eines Großhandels zwischen einem Lastwagen und einer Laderampe eingequetscht worden. Laut Polizei passierte das beim Einweisen eines rückwärtsfahrenden Sattelzugs. Der 53-Jährige musste mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Wie es zu dem Unfall kam, ist nach Angaben der Polizei noch unklar.

