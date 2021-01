Stand: 25.01.2021 12:12 Uhr Arbeitsagenturen verlängern Online-Identifikation

Persönliche Kontakte sollen in diesen Pandemiezeiten möglichst vermieden werden - was aber, wenn ich mich arbeitslos melden will? Normalerweise ist das nur persönlich möglich. Die Arbeitsagentur Nordhorn weist darauf hin, dass die Möglichkeit einer Online-Identifikation besteht. Dieses Angebot der Arbeitsagenturen wurde bis Ende März verlängert. Wer es nutzen will, benötigt ein Smartphone mit Kamera, eine stabile Internetverbindung und ein gültiges Ausweisdokument. Wer das Online-Verfahren nicht nutzt, kann in den Arbeitsagenturen in Osnabrück und Nordhorn aber weiterhin auch einen persönlichen Termin wahrnehmen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 25.01.2021 | 13:30 Uhr