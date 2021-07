Stand: 16.07.2021 11:31 Uhr Arbeiten an Stromleitungen: A33 wird bei Osnabrück gesperrt

Die Autobahn 33 wird am Wochenende in beiden Richtungen erneut voll gesperrt. Betroffen ist der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Osnabrück-Widukindland und Belm-Ost. Wie die Autobahn GmbH mitteilte, dauert die Sperrung von 6 Uhr am Sonnabendmorgen bis Montagmorgen um 5 Uhr. Der Grund dafür sind demnach Arbeiten an den Stromleitungen, die über die Autobahn führen.

NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 16.07.2021 | 13:30 Uhr