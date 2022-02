Stand: 21.02.2022 10:21 Uhr Antragswelle im Emsland: CDU hat Hunderte neue Mitglieder

Nach einer außergewöhnlichen Welle von CDU-Mitgliedsanträgen im Emsland hat der zuständige Kreisverband Aschendorf-Hümmling jetzt reagiert - und fast alle der rund 750 Anträge akzeptiert. Die neuen CDU-Mitglieder sind damit stimmberechtigt für die Wahl eines Landtagskandidaten, die bis Ende März stattfindet. Fast alle der neuen Mitgliedsanträge kamen aus der Stadt und Samtgemeinde Werlte. Dort will die CDU ihren Kandidaten Hartmut Moorkamp aus Rastdorf in den Landtag hieven. Die Flut an CDU-Mitglieds-Anträgen hatte vorab für Irritation beim Kreisverband gesorgt. Im Kreisverband tritt der langjährige Abgeordnete und Landtags-Vizepräsident Bernd Busemann nicht wieder an - drei Kandidaten ringen um seine Nachfolge im Landtag; Vera Butterweck-Kruse, Heinz-Hermann Hoppe und eben Moorkamp.

