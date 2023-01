Stand: 02.01.2023 12:46 Uhr Anschlagsdrohung: Jugendlicher aus Osnabrück unter Verdacht

Die Generalstaatsanwaltschaft Celle ermittelt gegen einen Minderjährigen aus dem Raum Osnabrück. Das hat die Behörde gemeinsam mit dem Staatsschutz der Polizei Düsseldorf am Montag mitgeteilt. Der Junge soll am 5. Dezember per Telefon damit gedroht haben, mit einem Lkw auf den Weihnachtsmarkt in Düsseldorf zu fahren. Die Polizei hatte nach der Anschlagsdrohung den Weihnachtsmarkt vorsorglich geräumt. Am selben Tag gingen auch Drohanrufe bei einer Schule in Münster und einem Berufskolleg in Düren ein. Am vergangenen Freitag hat die Polizei mit Spezialkräften die Wohnung des Tatverdächtigen durchsucht. Weitere Informationen, etwa den genauen Wohnort, wollen sie aus Rücksicht auf das Alter des Verdächtigen nicht mitteilen. Ermittelt wird wegen Androhung von Straftaten zur Störung des öffentlichen Friedens.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 02.01.2023 | 13:30 Uhr