Anschlag in Wien: Polizei durchsucht Objekt in Osnabrück Stand: 06.11.2020 08:16 Uhr Sicherheitskräfte haben am Morgen in Osnabrück, im Landkreis Pinneberg bei Hamburg und in Kassel mit Durchsuchungen im Zusammenhang mit dem islamistischen Anschlag von Wien begonnen.

"Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen besteht gegen die vier von den heutigen Maßnahmen betroffenen Personen kein Anfangsverdacht für eine Beteiligung an dem Anschlagsgeschehen", erklärte das Bundeskriminalamt. "Es sollen jedoch Verbindungen zu dem mutmaßlichen Attentäter bestanden haben." Laut Bundesanwaltschaft geht es lediglich darum, mögliche Beweismittel zu sichern, wie tagesschau.de berichtet. Die Durchsuchungsbeschlüsse seien am Donnerstag beim Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs erwirkt worden. Zuvor habe die österreichische Justiz entsprechende Erkenntnisse an deutsche Behörden übermittelt, hieß es.

Verbindungen zum Täter durch Treffen und das Internet

Zwei der vier Personen, deren Wohnungen durchsucht wurden, sollen den Attentäter von Wien vor wenigen Monaten in der österreichischen Hauptstadt getroffen haben. Das Treffen soll im Juli stattgefunden haben, wie ein Sprecher der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mitteilte. Die dritte Person soll demnach übers Internet mit dem Attentäter in Kontakt gestanden haben. Die vierte Person soll mit den Kontaktpersonen des Attentäters über das Internet kommuniziert haben.

Attentäter von Wien gehört zu radikalislamistischem Netzwerk

Ein Anhänger der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) hatte am Montag in der österreichischen Hauptstadt vier Menschen getötet und mehr als 20 weitere zum Teil schwer verletzt, bevor er selbst durch Polizeischüsse starb. Der 20-jährige Attentäter war nach Überzeugung der Ermittler Teil eines radikalislamistischen Netzwerks, das über Österreich hinausreicht.

