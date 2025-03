Anonyme Anzeige: Rund 90 Besitzer müssen Schottergärten umbauen Stand: 10.03.2025 12:45 Uhr Im Emsland müssen 91 Hausbesitzer ihre Schottergärten umbauen. Das teilte der Landkreis auf Nachfrage von NDR Niedersachsen mit. Kontrollen soll es demnächst auch im Landkreis Wolfenbüttel geben.

Dem Landkreis Emsland zufolge sind Gärten in den Gemeinden Spelle, Lünne und Schapen betroffen. Ein Unbekannter hatte die Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer anonym angezeigt. Mitarbeitende des Ordnungsamtes hatten sich daraufhin die betreffenden Gärten angeschaut. Sie stellten fest, dass 91 von ihnen nicht den Vorgaben der niedersächsischen Bauordnung entsprechen. Diese sieht vor, dass Bereiche, die nicht überbaut sind, größtenteils Grünfläche sein müssen.

Umbau der Schottergärten soll überprüft werden

Rund die Hälfte der betroffenen Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer sei einer entsprechenden Aufforderung des Landkreises zum Rückbau bereits nachgekommen, hieß es. Nun stehe der Umbau der restlichen Gärten an. Ist er beendet, werden die Gärten dem Landkreis Emsland zufolge noch einmal kontrolliert.

Landkreis Wolfenbüttel kündigt Kontrollen an

Kontrollen hat unterdessen auch der Landkreis Wolfenbüttel angekündigt. Im vergangenen Jahr hatten Stadt und Landkreis Hausbesitzer über die Vorgabe in der niedersächsischen Bauordnung informiert und dazu aufgefordert, Grünflächen statt Schottergärten anzulegen. Der Aufforderung des Landkreises war ein Urteil des niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts vorausgegangen: Im Januar 2023 entschied das Gericht, dass Schottergärten gegen die niedersächsische Bauordnung verstoßen. Nun will der Landkreis eigenen Angaben zufolge bald kontrollieren, ob die Eigentümer ihre Gärten entsprechend umgebaut haben. Sollten bei den anstehenden Kontrollen im Landkreis Wolfenbüttel nun wieder Schottergärten auffallen, will der Landkreis die Eigentümer zunächst erneut auffordern, die Gärten zurückzubauen. Die Kontrollen sollen den Angaben zufolge im Landkreis Wolfenbüttel stattfinden - die Stadt sei davon ausgenommen.

Lüneburg will Kontrollen ausbauen

Die Stadt Lüneburg hatte bereits in der vergangenen Woche verstärkte Kontrollen angekündigt. Die Bauaufsicht werde auch auf Hinweise zu Schottergärten reagieren, sagte eine Sprecherin. Die Stadt Hannover hingegen kündigte vergangene Woche an, Kontrollen von Schottergärten einzustellen - der Personalbedarf sei zu hoch.

