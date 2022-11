Stand: 15.11.2022 06:58 Uhr Ankunftszentrum für Flüchtende aus der Ukraine in Lingen

Die Städte und Gemeinden im Emsland wissen nicht mehr, wo sie die vielen Geflüchteten aus der Ukraine unterbringen sollen. Doch es gibt offenbar eine erste Lösung für das Problem. Laut "Lingener Tagespost" soll ein großes Ankunftszentrum (AKZ) in Lingen die Situation entschärfen. Landrat Marc-André Burgdorf (CDU) spricht demnach von einer Pufferlösung. Statt nur wenige Tage sollen die Kriegsflüchtlinge bis zu zwei Wochen in dem AKZ in der Sporthalle der Pestalozzischule unterkommen, bevor sie auf die 19 Kommunen im Emsland verteilt werden. Dem Bericht zufolge haben die Städte, Gemeinden und Samtgemeinden seit August 2021 bis Ende Oktober 2022 mehr als 5.300 Schutzsuchende aufgenommen. Es handle sich um 1.200 Asylbewerber und gut 4.100 Geflüchtete aus der Ukraine.

