Stand: 27.03.2022 13:08 Uhr Ankum: Schrottdiebe haben es auf Altmetall abgesehen

Ein aufmerksamer Mitarbeiter hat am Samstagabend auf einem Recyclinghof in Ankum (Landkreis Osnabrück) einen Diebstahl verhindert. Der Mann hatte per Videokamera zwei Männer beobachtet, die sich auf dem Betriebsgelände der Abfallwirtschaft zu schaffen machten. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde das Duo daraufhin von Einsatzkräften festgenommen. In zwei Rucksäcken fanden die Beamte Altmetall im Wert von geschätzt 100 Euro. Bei den mutmaßlichen Tätern handelte es sich um einen 35- sowie einen 45-Jährigen aus Herzlake (Landkreis Emsland). Die beiden seien zuvor polizeilich noch nicht in Erscheinung getreten, hieß es in einer Mitteilung der Polizeiinspektion Osnabrück.

