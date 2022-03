Stand: 03.03.2022 15:05 Uhr Ankum: Laster kippt um und verliert geladenes Getreide

Die Ladung eines umgestürzten Getreidelasters hat am Donnerstag in Ankum (Landkreis Osnabrück) über mehrere Stunden eine Landstraße blockiert. Nach Angaben einer Polizeisprecherin kippte der Lastzug um, als der 61-jährige Fahrer auf der engen Straße einem entgegenkommenden Lkw ausweichen wollte und auf den erhöhten Seitenbereich geriet. Der mutmaßliche Verursacher sei weitergefahren, so die Sprecherin. Möglicherweise habe er den Unfall nicht bemerkt. Der 61-Jährige musste von der Feuerwehr aus dem Fahrerhaus befreit werden. Er kam ins Krankenhaus. Das geladene Getreide verteilte sich über die gesamte Fahrbahn. Hinweise von Zeugen zu dem flüchtigen Lkw nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (05439) 96 90 entgegen.

