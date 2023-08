Stand: 11.08.2023 17:15 Uhr Ankum: Auto fährt gegen Roller - 17-Jähriger schwer verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Freitagnachmittag in Ankum im Landkreis Osnabrück gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war ein 58-jähriger Autofahrer nach einem Überholvorgang beim Einscheren mit dem vorausfahrenden Roller eines 17-Jährigen kollidiert. Der 17-Jährige wurde bei dem Unfall laut Polizei schwer verletzt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer sei unverletzt geblieben. Nach Polizeiangaben stellte sich bei der Aufnahme des Unfalls heraus, dass der 58-Jährige ohne Führerschein und alkoholisiert unterwegs gewesen war. Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest wurde demnach ein Wert von 2,5 Promille gemessen. Gegen den 58-Jährigen seien mehrere Strafverfahren eingeleitet worden.

