Angeschlagene Meyer Werft: Unternehmen informiert über Gutachten Stand: 22.07.2024 06:53 Uhr Die Meyer Werft in Papenburg will ihre Belegschaft heute über ein Gutachten zur Zukunft des Unternehmens informieren. Es ist ausschlaggebend für eine finanzielle Unterstützung von Bund und Land.

Ende vergangene Woche waren erste Details des vorläufigen Gutachtens bekannt geworden. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte hält die Werft offenbar für kreditwürdig und sanierungsfähig. Das Gutachten sei ein zentraler Baustein auf dem Weg, die Meyer Werft zu retten, und zeige Optimierungsmöglichkeiten sowie Wege zu einer besseren Wettbewerbsfähigkeit auf, sagte ein Sprecher des niedersächsischen Wirtschaftministeriums am Freitag. Das Land glaube weiter an den Konzern und die gute Auftragslage. Das Gutachten ist laut Werft nur vorläufig: Eine endgültige Version soll es den Angaben zufolge im September geben.

Künftige Finanzierung ist abhängig vom Gutachten

Das Gutachten ist ausschlaggebend dafür, ob Bund und Land die Werft künftig finanziell unterstützen. Die Deloitte-Prüfer haben nach NDR Informationen die Vermögens-, Bilanz- und Ertragslage sowie die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens begutachtet. Eine Bescheinigung für die Rettung der Meyer Werft sei das Gutachten aber noch nicht, sagte der Ministeriumssprecher. Denn: Die Werft muss bis 2027 auch 400 Millionen Euro eigenes Kapital aufbringen.

Lies: Werft wieder wettbewerbsfähig machen

Anders als bei anderen Sanierungsfällen habe die Meyer Werft kein Problem mit ihrem zukünftigen Geschäftsmodell, teilte Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies am Freitag mit. "Das Ziel lautet, die Werft in den nächsten drei Jahren wieder wettbewerbsfähig am Markt zu machen. Dieses Gutachten liefert die Grundlage dafür", sagte der SPD-Politiker. Es sei jetzt Aufgabe des Managements, den inzwischen eingeschlagenen Weg gemeinsam mit der Arbeitnehmerschaft konsequent weiterzugehen, so Lies.

CDU-Chef Lechner: "Sehr gute Signale"

Der Chef der CDU-Landtagsfraktion, Sebastian Lechner, sieht in dem positiven Gutachten eine "zentrale Grundlage für die Unterstützung durch das Land Niedersachsen und dem Bund". Mit dem Sanierungskonzept werde die Werft nun als "sanierungsfähig" eingestuft. Auf dieser Grundlage könnten Land und Bund nun die notwendige staatliche Hilfe gewähren, so Lechner am Freitag. "Das sind alles gute Signale für den Standort Papenburg und die 16.000 und 18.000 Arbeitnehmer", sagte der CDU-Politiker. Die CDU sieht nach eigenen Angaben bereits Fortschritte in der Umstrukturierung des Konzerns. Anfang Juli hatten sich die Geschäftsführung, der Betriebsrat und IG Metall auf ein Restrukturierungskonzept geeignet, wonach auch 340 Stellen abgebaut werden sollen.

Bloem: Geschäftsmodell der Werft zukunftsfähig

Der SPD-Landtagsabgeordnete und langjährige Betriebsratsvorsitzende der Meyer Werft, Nico Bloem, sagte am Freitag, das Gutachten zeige deutlich, dass dass Geschäftsmodell der Werft zukunftsfähig sei. Das Sanierungsgutachten belege die grundsätzliche Sanierungsfähigkeit des Unternehmens. "Die Auftragslage und die Kundenstruktur sind stark und die Innovationskraft der Werft ist bei den Kunden höchst anerkannt", so Bloem.

Bund will in Neubau von Carnival Jubilee investieren

Die Schieflage der Meyer Werft war zuletzt auch Thema im Haushaltsausschuss des Bundestags. Abgeordnete hatten daraufhin das Gutachten als Bedingung für mögliche Staatshilfen genannt. Zuletzt wollte der Bund für einen Exportkredit für den Neubau der hochverschuldeten US-Reederei Carnival-Cruises bürgen. Und dies würde er nicht tun, wenn er danach nicht auch für die Werft selbst Finanzierungshilfen stellt, heißt es von der Meyer Werft. Niedersachsen hatte ebenfalls Hilfe in Aussicht gestellt, kann aber laut Landesregierung die Lücke nicht ohne Unterstützung des Bundes schließen.

