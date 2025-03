Stand: 21.03.2025 08:12 Uhr Angeklagt: Arzt aus Bramsche soll Frauen und Mädchen gefilmt haben

Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hat einen Facharzt aus Bramsche angeklagt. Nach Angaben eines Sprechers wird ihm vorgeworfen, in 190 Fällen Frauen und Mädchen gefilmt oder im Intimbereich angefasst zu haben. Unter den Opfern des 43-jährigen Orthopäden aus Bramsche sollen sich nicht nur Frauen, sondern auch ein damals nicht mal 14-jähriges Mädchen befinden. Daher wird der Prozess, der im Oktober beginnen soll, auch vor der Jugendkammer verhandelt, so eine Gerichtssprecherin. In der Arztpraxis hatte 2021 eine Patientin bemerkt, dass sie während der Untersuchung mit einem Handy gefilmt wurde. Bei der folgenden Durchsuchung vor gut drei Jahren wurden daraufhin laut Staatsanwaltschaft über 100.000 Bilder sichergestellt.

Weitere Informationen Patientinnen gefilmt? Ermittlungen gegen Arzt in 120 Fällen Der Orthopäde aus Bramsche soll Frauen auch in den Intimbereich gegriffen und Geschlechtsverkehr mit ihnen gehabt haben. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 21.03.2025 | 06:30 Uhr