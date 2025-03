Stand: 27.03.2025 08:20 Uhr An Emsland-Grenze: Niederländisches Parlament stimmt gegen Endlager

Das niederländische Repräsentantenhaus blockiert die Pläne zur Lagerung von Atommüll in Bourtange nahe der Grenze zum Emsland. Wie der Groninger Radio- und Fernsehsender rtv Noord berichtet, wurde ein entsprechender Antrag gegen das Atommüllendlager mehrheitlich angenommen. Die Festung in Bourtange müsse jetzt von der Liste der möglichen Endlager gestrichen werden. Bis August 2025 müssen die Niederlande bei der EU eine Liste möglicher Endlager-Standorte vorlegen. Die 2. Kammer des niederländischen Parlaments habe sich generell gegen Atommüll-Endlager in den Salzstöcken im Nordosten des Landes ausgesprochen. Zuvor hatte es in Den Haag große Proteste gegeben. Auch Kommunen aus dem Emsland und der niedersächsische Umweltminister Christian Meyer (Grüne) waren nach Bekanntwerden der Pläne besorgt und hatten von den Niederländern ein Mitspracherecht bei der Endlagersuche von Atommüll nahe der Grenzregion eingefordert.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 27.03.2025 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Atomkraft