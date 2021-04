Stand: 21.04.2021 11:01 Uhr Amtsgericht Vechta: Masken gefährden Kinder nicht

Das Familiengericht im Amtsgericht Vechta hat mehrere Anträge zum Corona-Infektionsschutz zurückgewiesen. In dem Gericht waren in den vergangenen Tagen über 25 nahezu gleichlautende Anträge eingegangen, mit denen sich Eltern beispielsweise gegen einen Mund-Nasen-Schutz für Kinder oder Corona-Tests in Schulen oder Kindergärten wehren wollten. Die Eltern beriefen sich auf das Amtsgericht Weimar (Thüringen), das hier eine Kindeswohlgefährdung gesehen hatte. Die Anträge dazu jedoch wies das Amtsgericht in Vechta nun zurück. Es sehe keine Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung, so die Richter. Auch das Verwaltungsgericht in Weimar hatte das umstrittene Urteil des Weimarer Amtsgericht als "offensichtlich rechtswidrig" aufgehoben. Im Landkreis Vechta gelten wegen einer hohen Inzidenz um 300 strenge Corona-Regeln.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 21.04.2021 | 09:30 Uhr