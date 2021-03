Stand: 16.03.2021 13:17 Uhr Amtsgericht Osnabrück verurteilt 19-jährigen Raser

Ein junger Autofahrer, der mit hohem Tempo durch eine Fußgängerzone in Melle gerast war, sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte und einen Passanten verletzte, ist am Dienstag vom Amtsgericht Osnabrück verurteilt worden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Der 19-Jährige erhielt wegen illegales Autorennens, Unfallflucht und gefährlicher Körperverletzung ein Geldstrafe von 600 Euro, die er an die Caritas zahlen muss. Auto und Führerschein wurden eingezogen - für mindestens ein Jahr. Außerdem muss er eine Drogen-Therapie machen und trägt die Kosten des Verfahrens.

