Stand: 18.01.2021 13:42 Uhr Amtsgericht Osnabrück spendet gebrauchte Computer an Schulen

Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis Vechta profitieren von der neuen IT am Osnabrücker Amtsgericht, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Dort wurden im vergangenen Jahr 150 Rechner und 36 Notebooks ausgetauscht und durch neue ersetzt. Die nicht mehr benötigten Computer gehen jetzt an das Gymnasium in Damme und an andere Schulen im Landkreis Vechta. Gerade in Zeiten des Zu- Hause-Lernens während der Corona-Pandemie könne den Schülern so mehr digitales Lernen ermöglicht werden, hieß es vonseiten des Gerichts.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 18.01.2021 | 13:30 Uhr