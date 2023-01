Stand: 04.01.2023 18:13 Uhr Amtsgericht Meppen: 26-Jähriger wegen Stalking verurteilt

Das Amtsgericht in Meppen hat am Mittwoch einen 26-Jährigen aus Geeste wegen Nachstellung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zu einem Jahr und zehn Monate Haft auf Bewährung verurteilt. Das teilte ein Gerichtssprecher mit. Ein Gutachter hatte im Prozess festgestellt, dass der Mann eingeschränkt schuldfähig ist. Er hatte seit Januar 2021 immer wieder versucht, seine Ex-Freundin zu kontaktieren. Als die Polizei ihn in eine geschlossene Einrichtung bringen wollte, hatte sich der Mann gewehrt und die Beamten beleidigt.

