Stand: 30.04.2021 19:08 Uhr Amprion will Konverterstation im Industriepark Lingen bauen

Der Netzbetrieber Amprion plant eine Konverterstation im Industriepark Lingen. Grüner Strom aus zwei Windparks in der Nordsee soll hier von Gleichstrom in Wechselstrom umgewandelt und direkt in das öffentliche Stromnetz eingespeist und weiterverteilt werden. Die Stadt will sich als Energiestandort neu ausrichten und setzt dabei auch auf die Produktion von grünem Wasserstoff. Durch die Konverterstation sei genügend Grünstrom verfügbar, um eine Elektrolyseanlage zu betreiben, heißt es. Die RWE plant bereits so eine Anlage auf dem Gelände des Gaskraftwerks. Die Stadt beginnt jetzt mit der Bauleitplanung für die betreffenden Flächen im Industriepark.

