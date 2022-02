Althusmann: Lingen wichtig für Wasserstoff-Strategie Stand: 03.02.2022 11:01 Uhr Wie kann der Energieträger Wasserstoff in Zukunft produziert und transportiert werden? Das wird zurzeit auf dem Gelände des RWE-Gaskraftwerks in Lingen mit mehreren Partnern erprobt.

"Lingen spielt in der norddeutschen Wasserstoff-Strategie eine zentrale Rolle", sagte Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) bei einem Besuch am Mittwoch. Dort werde ausprobiert, was im Rahmen der Gasnetze machbar und möglich sei. Neben einer Wasserstoffanlage wird dort eine Testpipeline gebaut, zudem sollen testweise bestehende Gasleitungen genutzt werden.

Start der Wasserstoffanlage für 2024 angesetzt

Das Bundesforschungsministerium fördert das Vorhaben in Lingen mit rund zwölf Millionen Euro. Die Gesamtkosten für das Projekt liegen bei bis zu 500 Millionen Euro. In Betrieb gehen soll die Anlage den Betreibern zufolge im Jahr 2024.

