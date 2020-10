Altenheim Bad Essen: Eine weitere Tote, 15 neue Corona-Fälle Stand: 13.10.2020 17:23 Uhr Nach einem Corona-Ausbruch in einem Alten- und Pflegeheim in Bad Essen (Landkreis Osnabrück) sind 15 weitere Personen positiv getestet worden. Zudem starb eine weitere infizierte Bewohnerin.

Bei den positiv getesteten Personen handelt es sich nach Angaben des Landkreises um Mitarbeiter, Besucher und Kontaktpersonen von bereits infizierten Mitarbeitern. Damit seien nun insgesamt 30 Bewohner und 19 Mitarbeiter des Wohnparks positiv getestet worden, heißt es. Drei Ergebnisse stehen noch aus.

Massentest am Sonntag

In der vergangenen Woche war bereits bei 29 Bewohnern und 13 Mitarbeitern das Virus nachgewiesen und die Wohnanlage daraufhin unter Quarantäne gestellt worden. Eine 85-jährige Bewohnerin war im Krankenhaus verstorben. Der Gesundheitsdienst für Landkreis und Stadt Osnabrück hatte gemeinsam mit der Gemeinde Bad Essen und den Johannitern daraufhin am Sonntag an der Oberschule in Bad Essen ein ambulantes Testzentrum eingerichtet, um bei Besuchern der Anlage und noch nicht getestete Mitarbeitern Abstriche nehmen zu können.

Friseure und Ärzte getestet

Außerdem wurden Kontaktpersonen getestet, die angegeben hatten, engen Umgang mit infizierten Mitarbeitern des Altenheims beziehungsweise mit infizierten Bewohnern gehabt zu haben. Dazu gehörten beispielsweise Friseure und Ärzte sowie Freunde und Angehörige, die etwa mit Bewohnern außerhalb der Wohnanlage spazieren gegangen waren.

Erneuter Reihentest am Mittwoch

Der Gesundheitsdienst hat zudem angekündigt, Bewohner und Mitarbeiter am Mittwoch erneut auf das Virus zu testen. Die Ergebnisse werden dann Ende der Woche erwartet.

