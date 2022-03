Alkohol am Steuer? Autofahrer nach Unfall in Lebensgefahr

Ein 42-Jähriger ist mit seinem Auto bei Wagenfeld (Landkreis Diepholz) mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei war der Mann am frühen Mittwochabend in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. Sein Auto wurde durch den Aufprall. Die Polizei vermutet, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand und hat ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

