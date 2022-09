Stand: 26.09.2022 07:32 Uhr Aktivisten blockieren Zufahrt zu Schlachthof in Badbergen

Laut Polizei blockieren rund 100 Aktivistinnen und Aktivisten des Bündnisses "Gemeinsam gegen die Tierindustrie" in Badbergen (Landkreis Osnabrück) die Zufahrt zu einem Rinderschlachthof des Tönnies-Konzerns. Damit wollen sie nach Angaben eines Sprechers unter anderem gegen die Ausbeutung von Menschen und Tieren durch den Konzern aufmerksam machen. Seit Freitag beteiligen sich rund 200 Menschen an einem Protestcamp des Bündnisses in Quakenbrück. In den vergangenen Tagen gab es bereits verschiedene Protestaktionen in der Region.

