Stand: 25.11.2019 10:26 Uhr Aktionstag gegen Gewalt an Frauen

Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen leuchten am Montag viele Gebäude orange, in Osnabrück ist es die Sparkasse. Auch in den Landkreisen Vechta und Diepholz sollen Gebäude wie Rat- und Kreishäuser, JVA, Universität und Probsteikirche in orange-rotes Licht getaucht werden. Dazu sllen sich ab 17 Uhr in Diepholz und ab 18 Uhr in Vechta die Menschen vor dem jeweiligen Rathäusern treffen und damit ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen setzen. Organisator der Aktion ist der Zonta-Club.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 25.11.2019 | 10:30 Uhr