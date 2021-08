Stand: 19.08.2021 17:08 Uhr Akten-Affäre im Osnabrücker Rathaus? Stadt erstattet Anzeige

Die Stadt Osnabrück erstattet Anzeige gegen Unbekannt. Grund dafür ist der Umstand, dass offenbar interne und zum Teil vertrauliche Akten und Informationen rund um die Verkäufe zweier Grundstücke an die Öffentlichkeit gelangt sind - und diese möglicherweise beeinflusst haben. Oberbürgermeister Wolfgang Griesert (CDU) wolle prüfen lassen, ob ein Straftatbestand vorliege, hieß es in einer Mitteilung der Stadt. So wolle er die Verwaltung aus der Schusslinie nehmen. Griesert schloss nicht aus, dass die Informationen auch auf rechtmäßigem Weg das Rathaus verlassen haben könnten. Bei den vertraulichen Unterlagen soll es sich um Akten zu den Grundstücks-Geschäften am Rubbenbruchsee und an der Klosterstraße handeln. Die Stadt hatte jeweils einen Kauf in Erwägung gezogen. Die "Neue Osnabrücker Zeitung" (NOZ) hatte als erstes über den Fall berichtet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 20.08.2021 | 06:30 Uhr