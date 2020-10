Stand: 19.10.2020 08:12 Uhr Agressiver Ehemann löst Großeinsatz der Polizei aus

Ein aggressiver Mann hat in Nordhorn in der Grafschaft Bentheim einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Den Angaben zufolge hatte der 37-jährige am Sonntag zunächst seine Ehefrau angegriffen. Anschließend habe er Polizisten mit einem Küchenmesser bedroht und sich in seiner Wohnung verschanzt. Noch vor dem Eintreffen von Spezialkräften aus Hannover sei es gelungen, den Mann zur Aufgabe zu überreden. Die Ehefrau und auch der Mann blieben unverletzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 19.10.2020 | 06:30 Uhr