Stand: 23.09.2020 08:37 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

AfD: Osnabrücker Kreisvorstand tritt ab

Nachdem die AfD-Fraktion im Niedersächsischen Landtag zerbrochen ist, ist am Dienstagabend auch der Kreisvorstand der Osnabrücker AfD geschlossen zurückgetreten. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Schon seit längerer Zeit habe eine Gruppe versucht, den Vorstand an seiner Arbeit zu hindern, so der ehemalige Vorsitzende Florian Meyer. Hintergrund sei die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der bisherigen Fraktionsvorsitzenden Dana Guth.

Weitere Informationen Drei Austritte: AfD-Fraktion im Landtag vor dem Aus Paukenschlag im Richtungsstreit in der niedersächsischen AfD: Jens Ahrends, Stefan Wirtz und die Fraktionsvorsitzende Dana Guth verlassen die Landtagsfraktion, die damit zerbricht. mehr

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 23.09.2020 | 08:30 Uhr