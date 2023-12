Ärzte in Niedersachsen streiken für weniger Bürokratie Stand: 27.12.2023 08:39 Uhr Viele Arztpraxen in Deutschland bleiben in dieser Woche aus Protest geschlossen. Auch in Niedersachsen beteiligen sich Haus- und Fachärzte.

Ärzteverbände haben zu dem Warnstreik aufgerufen, um ein Zeichen gegen die Politik von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zu setzen. Die von Mittwoch bis Freitag geplante Aktion ist Teil der Kampagne "Praxis in Not", die von mehr als 20 Verbänden unterstützt wird. Haus- und Fachärzte fühlen sich überlastet und beklagen zu viel Bürokratie. Der ärztliche Bereitschaftsdienst sei aber in dringenden Fällen weiter unter der Rufnummer 116 117 zu erreichen. Lauterbach will sich im Januar mit Ärzte-Vertretern zu einem Krisengipfel treffen.

Osnabrücker Hausärzte kritisieren Streik

Die Forderungen unterstützt auch der Osnabrücker Bezirksverband der Hausärzte. Allerdings seien Schließungen zwischen den Feiertagen das falsche Mittel, so die stellvertretende Vorsitzende Karin Bremer. Die Leidtragenden seien die Patienten. Sie müssten auf Bereitschaftspraxen und Krankenhäuser ausweichen. Das wiederum belaste die Ärzte in diesen Häusern, sagte Bremer dem NDR Niedersachsen. Sie wünsche sich andere Protestaktionen.

