Stand: 29.01.2021 10:47 Uhr Ärzte beklagen Impfstrategie des Landes in einem Brandbrief

Die Chefärzte des Marienhospitals in Vechta haben einen Brandbrief an das Sozialministerium geschrieben. Das berichtet die Oldenburgische Volkszeitung. Darin beklagen sie die Impfstrategie des Landes. Viele Mitarbeiter seien immer noch nicht geimpft. obwohl im Nachbarkreis Cloppenburg bereits die 2. Impfung verabreicht würde. In dem Vechtaer Krankenhaus werden seit einem Jahr Covid-19 – Patienten behandelt, die meisten kämen aus den Nachbarkreisen. Das Personal sei deshalb einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 29.01.2021 | 08:30 Uhr