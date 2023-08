Stand: 16.08.2023 12:23 Uhr Acht Jahre ohne TÜV - Polizei stoppt 64-jährigen Autofahrer

Beamte der Autobahnpolizei haben am Dienstag in Schüttorf (Landkreis Grafschaft Bentheim) einen 64-jährigen Autofahrer kontrolliert, dessen TÜV-Plakette seit mehr als acht Jahren abgelaufen war. Den Einsatzkräften war aufgefallen, dass das Auto mit einer gelben Plakette unterwegs war, die zuletzt 2021 ausgegeben wurde, so die Polizei. Als sie das Auto kontrollierten, stellten sie fest, dass Ende Mai 2015 die nächste Hauptuntersuchung fällig gewesen wäre. Der 64-Jährige muss nun mit einem Bußgeld rechnen. Außerdem muss er mit seinem Auto unverzüglich zum TÜV. Ansonsten werde der Wagen vom Straßenverkehrsamt stillgelegt, heißt es von der Polizei.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 16.08.2023 | 15:30 Uhr