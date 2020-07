Stand: 08.07.2020 11:47 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Abstand missachtet: Verfahren endet mit Vergleich

Das Osnabrücker Arbeitsgericht hat am Mittwoch Neuland betreten. Es hatte zu entscheiden, ob die Kündigung eines Mitarbeiters rechtens war. Der Kündigungsgrund war ein Foto, das den Mann als Verweigerer der Corona-Regeln zeigen sollte. Daraufhin war dem Angestellten fristlos gekündigt worden, der Mitarbeiter klagte. Vor Gericht haben sich die Beteiligten am Mittwoch auf einen Vergleich geeinigt: Das Arbeitsverhältnis bleibt bis Ende August bestehen.

Treffen in enger Runde

Der Mann ist bei einem Betrieb in Bissendorf (Landkreis Osnabrück) mit dem Bau von Pumpen beschäftigt. Ende März soll er ein Bild von sich und fünf weiteren Männern in enger Runde in einem sozialen Netzwerk veröffentlicht haben. Die Bildunterschrift dazu: "Quarantäne bei mir" mit lachenden Smileys.

Betrieb: Mitarbeiter nimmt Pandemie nicht ernst

Das Foto sei lediglich ein Scherz gewesen, sagte der Angeklagte NDR 1 Niedersachsen. Die Aufnahme stamme von Anfang März, als die Abstandsregeln noch nicht gegolten hätten. Doch der Arbeitgeber hatte nicht an einen Scherz geglaubt und ihm fristlos gekündigt. Eine weitere Zusammenarbeit sei nicht zumutbar: Der Mann nehme die Corona-Pandemie weder ernst noch sei er bereit, sich an die Schutzmaßnahmen zu halten, hieß es vor dem Verfahren vom Unternehmen.

