Abriss von Seniorenwohnungen: Diakonie gesteht Fehler ein

Stand: 01.10.2020 15:39 Uhr

In Osnabrück sorgt der geplante Abriss von 32 Seniorenwohnungen in der Sedanstraße schon länger für Ärger. Nun hat die Eigentümerin, die Diakonie Osnabrück, Fehler in der Angelegenheit eingeräumt.