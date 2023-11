Stand: 15.11.2023 09:55 Uhr Abriss der Eissporthalle Nordhorn ist weiter ungewiss

Am Donnerstag befasst sich der Kreistag des Landkreises Grafschaft Bentheim erneut mit der Zukunft der Eissporthalle in Nordhorn. Eine Bürgerinitiative hatte gegen den Abriss der Eissporthalle beim Verwaltungsgericht Osnabrück eine Sicherungsanordnung beantragt. Bis zum Entscheid darf nicht abgerissen werden. Der Kreistag berät, ob das Gebäude weiter als Sport- oder Freizeithalle genutzt werden könnte. Für diese Prüfung sollen 20.000 Euro im Haushalt bereitgestellt werden. Der Kreistag hatte im Sommer den Rückbau der maroden Eissporthalle beschlossen. Das Dach ist einsturzgefährdet. Sollte das Gebäude trotzdem weiter genutzt werden, stellt der Landkreis einen Zuschuss in Höhe der eingesparten Abrisskosten von 450.000 Euro in Aussicht.

