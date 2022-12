Stand: 22.12.2022 10:52 Uhr Abgelaufen: Mehr als 50.000 Corona-Impfdosen landen im Müll

Mehr als 50.000 Corona-Impfdosen sind seit Anfang Juni in Niedersachsen weggeworfen worden. Das geht aus einer aktuellen Umfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa) hervor, an der sich den Angaben zufolge rund 30 Kommunen beteiligt haben. Auch im Raum Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim landen demnach Tausende Impfdosen auf dem Müll, weil das Haltbarkeitsdatum überschritten wurde. In Stadt und Landkreis Osnabrück sind es fast 4.000 Einheiten, in der Grafschaft Bentheim mehr als 500. Der Landkreis Emsland machte laut dpa keine genauen Angaben. Im November waren dort allerdings 16.000 Impfdosen noch nicht verabreicht worden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 22.12.2022 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Coronavirus