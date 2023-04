Stand: 05.04.2023 19:09 Uhr Abgebrannter Stall in Alfhausen - Polizei vermutet Brandstiftung

Im Fall des abgebrannten Stalls in Alfshausen (Landkreis Osnabrück) geht die Polizei nach eigenen Angaben von Brandstiftung aus. Der Brand führte in der Nacht zu Montag zu einem Großeinsatz. Wie die Polizei mitteilte, rettete die Feuerwehr zahlreiche Hühner, Gänse, Kaninchen und Meerschweinchen aus dem brennenden Gebäude. Es konnten aber nicht alle Tiere rechtzeitig herausgeholt werden. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden an. Die Bundesstraße 68 blieb solang gesperrt. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zum Brandausbruch geben können, sich unter der Telefonnummer (05439) 96 90 zu melden.

VIDEO: Stallbrand in Alfhausen: Feuerwehr rettet Tiere vor Feuer (1 Min)

