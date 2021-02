Ab Montag kostenlose Corona-Schnelltests für Osnabrücker Stand: 14.02.2021 16:28 Uhr Die Stadt Osnabrück bietet ab Montagnachmittag kostenlose Corona-Schnelltests an. Menschen, die in der Stadt wohnen oder arbeiten, können sich künftig einmal pro Woche testen lassen.

Das Angebot ist besonders für Menschen gedacht, die bei ihrer Arbeit mit vielen Personen Kontakt haben, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. "Das sind in erster Linie Erzieherinnen und Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer, aber auch Schülerinnen und Schüler gerade in den oberen Abschlussklassen, die im Präsenzunterricht beschult werden, sagte Katharina Pötter, Leiterin des Osnabrücker Corona-Krisenstabs. Aber auch Verkäuferinnen im Lebensmitteleinzelhandel sollen sich testen lassen.

Bis zu 1.000 Test wöchentlich werden erwartet

Die Stadt hat die Betreiber von zwei bereits bestehenden privaten Schnelltestzentren in Osnabrück damit beauftragt, die Abstriche durchzuführen. Pötter rechnet"mit etwa 1.000 Tests pro Woche. "Wenn wir mehr Tests brauchen, weil mehr Interesse besteht, werden wir entsprechend aufstocken." Es werde mit Kosten von etwa 20 bis 25.000 Euro die Woche gerechnet.

Ranfahren, Fenster runter, testen lassen

Die Einrichtungen sind an vier Tagen in der Woche geöffnet. Termine können über das Internet gebucht werden. Beide Testzentren arbeiten laut NDR 1 Niedersachsen als Drive-In Stationen. Das heißt: Der Abstrich erfolgt durch die geöffnete Fensterscheibe. Das Ergebnis kommt anschließend per SMS oder E-Mail. Ähnlich läuft es bei Fußgängern oder Fahrradfahrern, erklärt einer der Betreiber, Niklas In den Birken.

"Auch Menschen ohne Symptome testen"

Zwar ist die Zahl der Corona-Infektionen zuletzt zurückgegangen, dennoch sei die Gefahr durch das Virus nach wie vor da, sagt die Krisenstabs-Leiterin Pötter. Vor allem eines mache ihr Sorgen: das verstärkte Auftreten der britischen Mutante in der Region. Seit vergangener Woche wissen man, dass es doch mehr Infektionen damit gibt als bisher bekannt. "Sie ist deutlich ansteckender und damit müssen wir schneller sein als das Virus in Erscheinung tritt und auch Menschen ohne Symptome testen." Die Stadt will mit dem Testzentrum die Zeit überbrücken, bis möglicherweise Corona-Schnelltests für den Hausgebrauch auf den Markt kommen.

