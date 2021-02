Stand: 13.02.2021 16:01 Uhr Ab Montag kostenlose Corona-Schnelltests für Osnabrücker

Die Stadt Osnabrück bietet ab Montagnachmittag kostenlose Corona-Schnelltests an. Menschen, die in der Stadt wohnen oder arbeiten, können sich künftig einmal pro Woche testen lassen. Das Angebot ist vor allen Dingen für Menschen gedacht, die bei ihrer Arbeit mit vielen Menschen Kontakt haben, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet - also beispielsweise Beschäftigte in Kindertagesstätten, Verkäufer oder Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen. Die Stadt hat die Betreiber von zwei privaten Schnelltestzentren in Osnabrück damit beauftragt, die Tests durchzuführen. Die Einrichtungen sind an vier Tagen in der Woche geöffnet. Termine können ab Sonntag über das Internet gebucht werden.

