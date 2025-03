Stand: 21.03.2025 07:28 Uhr Ab 2026: Bahnfahrt von der Grafschaft Bentheim in die Niederlande

Die Bahnstrecke zwischen Neuenhaus (Landkreis Grafschaft Bentheim) und dem niederländischen Coevorden soll am 13. Dezember 2026 wieder in Betrieb genommen werden. Das hat der Landkreis am Mittwoch bekanntgegeben. Bis die Züge auf der Strecke fahren können, müssten die Gleise allerdings erst ertüchtigt werden, so eine Sprecherin. Für diese Arbeiten wollen die Betreiber "ProRail" und die "Bentheimer Eisenbahn" im April eine Ausschreibung veröffentlichen. Das Reaktivierungsprojekt der Bahnstrecke schaffe einen Mehrwert für die Menschen und die Wirtschaft in der niedersächsisch-niederländischen Grenzregion, so Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies. Die rund 28 Kilometer lange Strecke soll laut Verkehrsministerium für insgesamt 54 Millionen reaktiviert werden.

Weitere Informationen Reaktivierung von Bahnstrecke nach Coevorden: Finanzierung steht Der Bund sagte zu, 90 Prozent der Kosten zu tragen. Die Strecke von Neuenhaus nach Coevorden soll Ende 2026 fertig sein. mehr

